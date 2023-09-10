النيابة العامة تحذّر من أي محتوى يؤدي لانحراف الطفل سلوكياً وفكرياً

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حذرت النيابة العامة من إنتاج أو نشر أو تداول أو عرض أو حيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.

وأوضحت النيابة عبر حسابها في منصة «X» أن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.