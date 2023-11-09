النيابة العامة تدشّن مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات

المناطق_واس

دشّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اليوم، مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة، حيث يهدف لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية، ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة في وقتٍ سابق شملت إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون التي تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.