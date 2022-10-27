النيابة العامة تصدر قرارات جديدة بشأن حوادث السير

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، إصدار عدد من القرارات حول عقوبات حوادث السير التي يترتب عليها حق عام في حال وقوعها، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

عقوبات حوادث السير

ونشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر”، ” أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية”.

العقوبة القانونية

وتابعت: أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، وذلك دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص”.