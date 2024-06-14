النيابة العامة تطور جهاز ترجمان لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج ١٤٤٥هـ

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طورت النيابة العامة في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ جهاز (ترجمان)، والذي يعمل على الترجمة الفورية لإجراءات التحقيق من جلسات الاستجواب وسماع الأقوال والشهادة وغيرها.

ويعمل الجهاز الذي دشنه معالي النائب العام خلال شهر رمضان المبارك الماضي على الترجمة الفورية لأكثر من (١٤٠) لغة ولهجة عالمية، إضافة إلى تمكنه من خاصية تحويل الصوت فوراً إلى نص مكتوب.

وشملت النسخة المطورة للجهاز ١٢ نموذجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها الترجمة المتخصصة التي تقوم على فهم السياق اللغوي وتحليل النصوص بشكل دقيق والتعرف على اللغات واللهجات، وتوفير ترجمة لغوية دقيقة من خلال نماذج لغوية متقنة، خاصة المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى خاصية التعرف على الصوت، وتسجيل الكلام وتحويل المنطوق إلى نصوص مكتوبة وغيرها من النماذج التي تساعد المحقق وتساهم في كفاءة وجودة المحاضر والقرارات النيابية.

يشار إلى أن ترجمان يساهم في تسريع الإجراءات الجزائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، وهو أحد المبادرات التقنية لإعادة رسم وهندسة الإجراءات، كما أنه يعمل بكفاءة ودقة عالية، ما يعزز الضمانات النظامية للمتصلين بالقضايا من المجني عليهم والمتهمين والشهود والمحامين وغيرهم، واعتماد أقوالهم بلغاتهم بشكل قانوني، بما يساهم في المحافظة على الحقوق وصولاً للعدالة الجزائية الناجزة.