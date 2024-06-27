النيابة العامة تقيم دورة “الحماية الجنائية للبيئة” لعدد من أعضاء جمعية النواب العموم العرب

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أقامت النيابة العامة برنامجاً تدريبياً بعنوان “الحماية الجنائية للبيئة”، والذي استهدف عدداً من أعضاء ومنسوبي جمعية النواب العرب.

وتضمن البرنامج ــ التي انطلقت أمس الأربعاء واستمر لمدة يومين ــ , استعراض لتجربة المملكة العربية السعودية في حماية البيئة من خلال وضع عدد من الأنظمة والتشريعات لها، وتشديد العقوبات على المخالفين بهدف الحفاظ على الأنواع الحية ومواطنها الطبيعية وضمان استدامتها.

كما تم استعراض عدداً من المبادرات والمشاريع والتي تأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030م، وتظهر اهتماماً واسعاً بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي كمشروع الرياض الخضراء ومكافحة تلوث التربة والمياه والهواء.

وجرى خلال البرنامج استعراض التجارب المهنية المميزة للدول المشاركة في البرنامج بحماية البيئة وأفضل الممارسات في هذا الصدد وأبرز المواثيق والمعاهدات الدولية.