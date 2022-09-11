النيابة العامة توضح عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال

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قررت الأنظمة المعنية حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها على “تويتر” أن عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال هي:

السجن مدة تصل إلي خمسة عشر سنة.

غرامة تصل إلي سبعة ملايين ريال.

مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.

منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.