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النيابة العامة توضح عقوبة دخول منطقة تحرك الطائرات المحظورة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 20 ديسمبر 2022 - 8:25 مساءً

المناطق_الرياض

أكدت النيابة العامة أن المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات تُعد محظور الدخول إليها دون تصريح، لافتة إلى أن أي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقًا للأنظمة المقررة لذلك.

عقوبات

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يعاقب كل من دخل دون تصريح إلى منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات، أو أدخل أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

 

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 20 ديسمبر 2022 - 8:25 مساءً
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Waleed

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