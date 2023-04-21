النيابة العامة: لا يجوز تأجير دراجات ركوب الأطفال لمن يقل عمره عن 12 عامًا

وقالت: لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.