“النيابة العامة”: 4 أهداف لنظام حماية الطفل

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أبرزت النيابة العامة، الأهداف الأساسية لنظام حماية الطفل، مشيرةً إلى أن صون حقه يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية، وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.

وأوضحت النيابة العامة أن الأهداف تشمل: نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، إلى جانب التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتي تحفظ حقوقه وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

وأضافت بأن الأهداف تتضمّن أيضاً ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، مع حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواءاً وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.