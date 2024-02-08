النيابة العامة: السجن لمدة سنة لوافد عربي زور مؤهلا علميا لممارسة الأعمال الهندسية

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وجهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير، من خلال تزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية.

وقالت النيابة إن إجراءات التحقيق مع المتهم كشفت عن قيامه باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية -هندسة مدنية – ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته.

وأبانت أنه تم إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة.

وأكدت النيابة العامة على حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية، وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية.