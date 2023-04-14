النيران الصديقة تُسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام إشبيلية

وكان مانشستر يونايتد في طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجلهما لاعب وسطه الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ الألماني، في الدقيقتين 14 و21.

لكن إشبيلية قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني بهدفين من النيران الصديقة، عبر المدافعين الهولندي تيريل مالاسيا (84) وهاري ماغواير (90+2) بالخطأ في مرمى الإسباني دافيد دي خيا.

ويلتقي الفريقان ذهابا الخميس المقبل في إشبيلية.