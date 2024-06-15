الهاتف المجاني بوزارة الشؤون الإسلامية يستقبل قرابة 340،000 مكالمة منذ بدء موسم الحج لهذا العام

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة قرابة (340،000) مكالمة عبر الهاتف المجاني ( 8002451000 ) منذ بداية موسم حج هذا العام 1445هـ وذلك للإجابة على السائلين من الحجاج بعدة لغات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية؛ بهدف تعليم حجاج بيت الله الحرام كيفية أداء مناسكهم.