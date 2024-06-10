الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية للرد على السائلين يستقبل أكثر من 113 ألف مكالمة

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر (113 ألف) مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج حتى اليوم الرابع من ذي الحجة لعام 1445هـ, للرد على استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج, ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة والمنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) على مدار الساعة عدد من دعاة الوزارة، للرد على الأسئلة المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية.

وقدم الدعاة والمترجمون أكثر من (2400) ساعة عمل من بدء موسم الحج وحتى الآن, إلى جانب تشغيل خدمة الفتوى الإلكترونية من خلال الأجهزة المنتشرة في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام .

يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تهدف إلى تعليم ضيوف الرحمن كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك.