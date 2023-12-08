“الهاشتاغ” بطريقة جديدة على “ثريدز”

كشف المدير التنفيذي لتطبيق “إنستغرام” المرتبط بتطبيق “ثريدز” للنشر النصي، آدم موسيري، عن الإطلاق الرسمي لميزة “الهاشتاغ” الجديدة لتصنيف موضوعات المنشورات على المنصة.

ولفت موسيري، وفقاً لموقع “theverge” الأمريكي، إلى أن الهاشتاغ يعمل بشكل مختلف قليلاً عن علامات التصنيف الموجودة في تطبيقات مثل “إنستغرام” و”إكس”، وهو ما يميز “ثريدز” عن غيره من المنصات.

وأضاف أنه يمكن للمستخدم إنشاء علامة تصنيف “هاشتاغ” بالمنشورات، من خلال النقر على الرمز # حيث يمكن أيضاً كتابة عبارة كاملة (مع مسافات) وإضافة أحرف خاصة بدلاً من الطريقة المعتادة.