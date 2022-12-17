الهجانة السلطانية تستعرض فَنّي “العازي” و”الهمبل” أمام جماهير مهرجان الإبل

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شاركت الهجانة السلطانية العمانية اليوم السبت بـ4 عروض تراثية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والتي تقام تحت شعار “همة طويق”.

وشهدت الفعاليات استعراض فن الهمبل على ظهور الهجن، وهو فن غنائي تقليدي يؤديه الرجال على ظهور الهجن، وارتبط قديمًا بسباقات الهجن؛ حيث تُردد فيه قصائد الفخر والاعتزاز بأصالة الهجن، وقدم أفراد الهجانة السلطانية أمام المنصة عمل تشكيلات استعراضية.

وتضمّنت الفعاليات كذلك استعراض الفرقة الموسيقية بالهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، بتقديمها مجموعة من الفنون مشيًا على الأقدام وعلى ظهور الهجن.

واستعرضت الهجانة السلطانية العمانية مهارات الهجن عبر مجموعة من أفراد الهجانة السلطانية العديد من الاستعراضات وفنون المهارات الخاصة بالهجن؛ لإثبات القدرة على تطبيع الهجن مثل الدوران والزحف والتنويم.

واختتم استعراض الهجانة السلطانية بـ “فن العازي” وهو أحد الفنون التقليدية التراثية في سلطنة عمان الذي يقام في المحافل والمناسبات الرسمية والوطنية، وهو عبارة عن فن يعتمد على الصوت وترديد الأشعار الحماسية، ويعبر عن روح الفخر والولاء والاعتزاز بالقيم الوطنية، ويستخدم في الترحيب والمدح وسرد الإنجازات.

يذكر أن مشاركة الهجانة السلطانية تأتي بهدف الحفاظ على الموروث بين البلدين بتقديم العديد من الفقرات الاستعراضية والتراثية العُمانية في مجال الهجن واستعراض ركض العرضة وركوب الهجن بتشكيلات مختلفة، إضافةً إلى الاستعراض الموسيقي على ظهور الهجن بمعزوفات وتشكيلات مختلفة من الفنون التقليدية.