الهلال أمام الخليج.. 7 مواجهات والخسارة تغيب

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يستند فريق الهلال الأول لكرة القدم على سجل خال من الخسارة أمام نظيره الخليج عندما يستضيفه السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض خلال لقاء مؤجل من الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي.

وحقق الأزرق العلامة الكاملة في سبع مواجهات سابقة جمعته بفريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين بداية من مباراتهما الأولى موسم 2014-2015، دون أن يتمكن الفريق الشرقي من تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل.

ويخطط الفريق العاصمي إلى تحقيق انتصاره الثامن على منافسه الشرقي من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة خاصة، وأن فوزه سيرفع نقاطه إلى 42 نقطة، وبالتالي يصبح على بعد نقطتين من الشباب صاحب المركز الثالث مع امتلاكه مباراة أخرى مؤجلة أمام الفيحاء وفقا لـ “الرياضية”.

ويفتقد الفريق الهلالي إلى جهود الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري، وتحوم الشكوك حول مشاركة سعود عبد الحميد، لكنه في المقابل يستعيد الأرجنتيني لوسيانو فييتو بعد تعافيه من الإصابة، كما يرجح أن يقوده الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق بعد أن أمضى فترة في بلاده للاطمئنان على أسرته عقب تعرض عدد من أفرادها إلى حادث مروري.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الخليج استعادة نغمة الانتصارات بعد 3 خسائر متتالية وتعادل في آخر 4 جولات.

ويحتل الفريق الشرقي المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، ويدرك مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل أن أي نتيجة خلاف الفوز ستضعه تحت ضغط كبير في ظل دخول الدوري مراحله الحاسمة.

يشار إلى أن الفريقين يخوضان المباراة بعد فترة توقف استمرت نحو 16 يومًا تزامنًا مع «أيام فيفا».