الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

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تأهل فريق الهلال إلى دور الأربعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ، بعد فوزه على فريق الاتحاد بنتيجة (3 – 1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وبدأ الهلال التسجيل في الدقيقة 14 من زمن المباراة عن طريق لاعبه سيرجي سافيتش، وتمكن اللاعب سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، حيث سجل محترف الهلال مالكوم الهدف الثالث عند الدقيقة 70، بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 56 .

ويواجه الهلال في الدور نصف النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، الفائز من مباراة الغد بين الشباب السعودي ونظيره الوحدة الإماراتي التي تقام على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.