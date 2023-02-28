الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مستشفى التوليد والأطفال باللاذقية بشحنة مساعدات

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سلم الهلال الأحمر الإماراتي، مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، شحنة من الأغذية ومستلزمات الأطفال.

يأتي ذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 2” لتخفيف الضغط على القطاع الصحي بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

وقام محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، بتسليم الشحنة للدكتور أحمد غازي الفرا مدير عام مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية.

وقال الكعبي: “من خلال تواجدنا في الميدان تلمسنا احتياجات المستشفى الأساسية من حليب الأطفال بأنواعه وكذالك الحفاضات، حيث كان هناك نقص شديد لأهم المستلزمات الأساسية في المستشفى حيث تعد الشحنة التي تم تسليمها اليوم داعما رئيسيا للمستشفى لتوفيرها للأطفال.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد غازي الفرا بجهود دولة الإمارات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يقوم بجهد واضح وملموس على أرض الواقع منذ وقوع الزلزال حتى اليوم، مؤكدا أن الدعم الذي تلقاه المستشفى اليوم يعد مساهمة كبيرة تخفف من الضغط الذي يتعرض له المستشفى في الوقت الراهن.