الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يباشر 7444 حالة إسعافيه الشهر الماضي

المناطق_المنطقة الشرقية

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر 2022م، أكثر من 7444 حالة إسعافية، والتي شملت حالات مرضية، وتصادماً مرورياً، وحالات غياب عن الوعي، إضافة إلى حالات إسعافيه تم مباشرتها ونقلها إلى المستشفى والتي بلغت 5285 حالة مرضية.

وأكد فرع الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية على أهمية تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات الإسعافية وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر وصولها، وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

ونوه الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.