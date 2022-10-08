الهلال الأحمر السعودي يختتم أعمال ورشة ” ملتقى الحج “

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اختُتمت اليوم أعمال ورشة “ملتقى الحج “, التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى، ورؤساء اللجان والفرق المشارك في موسم الحج.

واستعرضت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام أهم التحديات التي تواجه الهيئة والطرق المبتكرة لحلها، وعرضاً عن مركز طواريء مكة والتحديات التي واجهتها الهيئة في موسم حج 1443هـ والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها، ومناقشة التحديات في موسم الحج الماضي ودراسة الحلول وتحسين بيئة العمل الأفضل للمشاركين .

و تضمنت عرضا عن أعمال مركز الطواري بالمدينة المنورة ، وآلية اختيار مركبات الإسعاف وصيانتها وآلية نقلها وتحريكها لدعم موسم الحج، بالإضافة إلى آلية الاستعداد لموسم الحج في الموسم القادم 1444هـ، واختيار المشاركين من القوى العاملة و الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة و طرح حلول مبتكرة تخص التقنية والأنظمة الإلكتروينة بالهيئة.