“الهلال الأحمر بالجوف” يرفع الجاهزية استعداداً للحالة المطرية

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، أن الاستعداد ورفع الجاهزية شمل 14 فرقة إسعافية وفرقتي عناية، بالإضافة إلى تجهيز فرق دعم، وذلك وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ من شأنه وقوع إصابات خطيرة أو حوادث لا قدر الله.

وناشد الرويلي المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، ومنها تجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة منعا للانزلاق، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.