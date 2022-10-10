الهلال الأحمر بالحدود الشمالية تقيم أولى ورش العمل لمشروع ” تكامل “

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أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة اليوم، أولى ورش العمل -عن بعد- لمشروع ” تكامل ” الذي يهدف إلى ربط القيادات الميدانية والمسعفين العاملين في فرع الهيئة بالمنطقة بقيادات وموظفي المستشفيات من خلال الاجتماعات وورش العمل الدورية بين الطرفين.

و أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مساعد العنزي أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات خطة الهيئة الإستراتيجية في رفع مستوى الخدمات الطبية والإسهام في تطوير الإجراءات والسياسات الطبية لمراحل إسعاف المرضى والمصابين.