الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ينهي استعداداته لاحتفالات اليوم الوطني

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جهّز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 14 مركزاً إسعافياً بمدن ومحافظات المنطقة ، استعداداً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (93) لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين والمقيمين، من خلال مشاركتهم في الفعاليات المقامة، وذلك على الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.

وأوضح مدير الفرع مساعد العنزي أن المشاركة شملت تطبيق خطة لليوم الوطني المعدة مسبقا في توزيع الفرق التطوعية، لتغطية مواقع الفعاليات والاحتفالات بالنقاط الإسعافية والمسيرة التي ستجمع الجهات الحكومية الأخرى ، وستنطلق في مدينة عرعر ، وإقامة أركان احتفالية توعوية في متنزه “برج المياه” في عرعر وكذلك المحافظات التابعة لها ، وزيارة عدد من المرضى المنومين، والمسيرة الوطنية.

وأضاف أن فرع الهيئة بالمنطقة سيقيم دورات التثقيف المجتمعي والتدريب، فقد حرص فرع الهيئة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، حيث ستُنفَّذ العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل فيها عبر منصة “متأهب” للدورات التدريبية في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة.