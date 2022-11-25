الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يتلقي 659 بلاغًا خلال شهر أكتوبر 2022

المناطق_ الحدود الشمالية

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 659 بلاغاً خلال شهر أكتوبر 2022م .

وبلغ إجمالي الحالات المنقولة 494 حالة إسعافية إلى المنشآت الطبية بالمنطقة، بينما بلغ عدد الحالات التي قدمت لها الخدمة الطبية الطارئة في مواقعها 66 حالة، ولم تستدع النقل للمنشأت الطبية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والمحاضرات التوعوية وبلغ عددها 11 محاضرة خلال شهر أكتوبر، للتوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة لاسمح الله، حيث استفاد من البرامج التي نظمها فرع الهيئة بالمنطقة 338 متدرباً و متدربة.

وبين العنزي أن فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية نفذ خلال شهر أكتوبر 10 مبادرات تطوعية متنوعة، شارك في تنفيذها 110 متطوعين ومتطوعات بإجمالي 1835 ساعة تطوعية، واستفاد منها 3190 من أفراد المجتمع.