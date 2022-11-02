الهلال الأحمر بالقصيم يطلق معملاً للقسطرة القلبية بمستشفى القصيم الوطني

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أطلق ‏فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس معملاً للقسطرة القلبية بمستشفى القصيم الوطني بمدينة بريدة ليعمل كمركز إسعاف يستقبل حالات الجلطة القلبية، وذلك في إطار تقديم خدمة إسعافية نوعية بجودة وكفاءة عالية.

‏ويهدف فرع الهلال الأحمر من إطلاق المعمل، إلى الاستفادة من الدقائق الذهبية وسرعة زمن الاستجابة عبر كادر إسعافي مؤهل يسعف المريض وفق إجراء طبي وعمل تخطيط للقلب، بدعم نخبة من الأطباء لقراءة تخطيط القلب والتشخيص وتفعيل معمل القسطرة القلبية وفق التخطيط والتنسيق مع الهلال الأحمر.