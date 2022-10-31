الهلال الأحمر بالقصيم ينظم دورةً بعنوان “ومن أحياها”

المناطق_واس

نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، ممثلاً بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي أمس، دورةً تدريبيةً بعنوان (ومن أحياها).

الدورة التي تأتي مبادرةٍ من الهلال الأحمر هدفت إلى نشر الوعي بأهمية توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية في الجهات الحكومية والأهلية والفنادق، وتدريب منسوبي تلك الجهات على كيفية استخدامها في التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، والتدريب على جهاز إزالة الرجفان البطيني والإسعافات الأولية.

وتعدّ هذه الدورة الأولى في سلسلة دورات تقام تباعاً للتدريب على أجهزة صدمات القلب.