الهلال الأحمر بالمدينة المنورة ينظم لقاءً تعريفيًا للمتطوعين في موسمي العمرة والحج

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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة لقاءً تعريفيًا لمتطوعيها وذلك ضمن استعدادات الهيئة لموسمي العمرة والحج ، وذلك بمقر جامعة الامير مقرن .

ويهدف اللقاء إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي بأهمية العمل الإنساني ، والتعريف بمهام وواجبات المتطوعين والمتطوعات خلال موسمي العمرة والحج، وتقديم إرشادات وتوجيهات حول كيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه .

وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً حول مهام وواجبات المتطوعين خلال موسمي العمرة والحج والتعريف بمهام الهيئة وأهدافها وفرص التطوع المتاحة في مختلف المجالات، وورشة عمل حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات للمعتمرين والحجاج.