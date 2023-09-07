الهلال الأحمر بتبوك يختتم دورة دمج وتأهيل المتطوعين بالمنطقة

المناطق- تبوك

أختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك اليوم، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب دورتين تدريبيتين خاصة بالمتطوعين، بعنوان “دمج وتأهيل المتطوعين” إستفاد منها أكثر من (٧٠) متطوع ومتطوعة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة نواف بن مياح العنزي، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في الادارة العامة للتعاون الدولي تهدف من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتطوعين ورفع الكفاءة لديهم ضمن سلسلة الدورات والبرامج التي تنفذها هيئة الهلال الاحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مشيراً إلى أن المتطوعين يحتاجون إلى نوع من التأهيل والتدريب من أجل تعزيز العمل التطوعي في المملكة ودعم نشاطاته والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم، بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرة وتوظيفهم بشكل يتوافق مع أهداف التطوع بالهيئة