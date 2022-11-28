الهلال الأحمر بتبوك يرفع جاهزية فرقه الميدانية استعداداً للحالة المطرية

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكّد مدير الفرع نواف العنزي، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(27) مركز إسعافي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطه الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.