الهلال الأحمر بتبوك يرفع جاهزيته استعداداً للتقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة

المناطق_واس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته، وذلك استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير فرع الهيئة نواف العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(٢٧) مركز إسعاف وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.

وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.