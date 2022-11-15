“الهلال الأحمر” بجازان يدرّب المكفوفين على الإسعافات الأولية

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نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان, دورة الإسعافات الأولية للمكفوفين ضمن برنامج “سفير الحياة للإسعافات الأولية” – المسعف الكفيف – .

وهدفت الدورة التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام إلى تعزيز الدور الفاعل للمكفوفين في المجتمع من خلال تنمية مهاراتهم في الإسعافات الأولية ليكونوا ضمن سفراء الحياة لتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة.

يُذكر أن البرنامج التدريبي جاء بالتعاون مع جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان وجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة المدينة المنورة “رؤية” ، وذلك ضمن المبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة مع الجمعيات والمدارس والمعاهد والجامعات في ظل توجّهات الهيئة لنشر الثقافة الإسعافية الأولية لأفراد المجتمع لجميع شرائحه العمرية, وتقديم الدعم والعون للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية من خلال تنفيذ برامج ودورات الإسعافات الأولية والتخصصية للممارسين في مجال طب الطوارئ.