الهلال الأحمر بمكة المكرمة ينفذ “برنامج سفير الحياة” للإسعافات الأولية

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نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة خلال الأسبوع الجاري، برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية لعدد 207 من المعلمات والموجهات الصحيات في المدراس، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة وفرع وزارة التعليم بالمنطقة الذي أنطلق بداية شهر ديسمبر 2022 ويستمر حتى يحقق مستهدفاته، وذلك لرفع مستوى تدريب المعلمين والمعلمات القائمين بالإرشاد الصحي المدرسي، من حيث التعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس وإكسابهم المعلومات والمهارات الإسعافية اللازمة.

ويحتوي برنامج سفير الحياة الذي يستهدف تدريب 700 مرشد ومرشدة صحية في العاصمة المقدسة، على العديد من المواضيع والمحاور للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، كإسعاف حالات توقف القلب والتنفس وكيفية تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، وطريقة التعامل مع حالات الغصة، وطرق إسعاف الحروق بأنواعها، والتعرف على التسمم وطرق دخول السم إلى الجسم، وكيفية إسعاف حالات الغرق، وكيفية إسعاف حالات النزيف وتجبير الكسور.