الهلال الأحمر في جازان يستثمر اليوم العالمي للإسعافات الأولية بفعاليات توعوية وبرامج تدريبية

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بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان اليوم، بتنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية في عدد من مدارس التعليم العام التابعة للإدارة العامة للتعليم بجازان وتعليم صبيا، وكليات جامعة جازان والكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية.

وشملت الفعاليات تنظيم دورات وبرامج ومعارض توعوية بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، والموجهة لطلاب وطالبات المدارس وتعريفهم بالرقم الموحد 997 وكل ما يسهم في تعزيز برامج الفرع النوعوية والتدريبية لنشر التوعية وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية.

ونفّذ فرع الهيئة منذ بداية العام الحالي 2022م حتى نهاية شهر أغسطس، العديد من البرامج التوعوية، منها برنامج “سفير الحياة” للإسعافات الأولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية خلال تلك الفترة 10,114 متدربًا ومتدربة، فيما استفاد من المحاضرات التوعوية 7341 مستفيدًا ومستفيدة، إلى جانب تقديم مبادرة “مسعف في كل مدرسة” بالتعاون مع إدارة تعليم جازان واستفاد منها 172 معلمًا و217 معلمة في مختلف المراحل التعليمية.