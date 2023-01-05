الهلال الأحمر في عسير يباشر ٣٨٣٠ حالات مرضية خلال شهر ديسمبر

المناطق_عسير

باشرت فرق اسعاف هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير ٣٨٣٠ حالة مرضية تم نقل ٢٧٢٧حالة منها الى المنشأت الطبية بالمنطقة.

وفيما يخص المحاضرات والبرامج التدريبية والتثقيف المجتمعي فقد تم تقديم ١٩ دورة خلال شهر ديسمبر استفاد منها ١٣٤١ شخص.

وتوضِّح هيئة الهلال الأحمر بفرع عسير على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند تواجد حالة طارئة بالإتصال على ٩٩٧ أو استخدام تطبيق ( أسعفني) حيث سيوفر ذلك الجهد والوقت ويساهم في نقل وتقديم الخدمة الإسعافية بالشكل المطلوب والكامل مع الدقة العالية بتحديد الموقع ،متمنِّين للجميع دوام الصحة والعافية.