“الهلال الأحمر” للحجاج: ارفعوا مستوى السكر بالعسل

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وجهت هيئة الهلال الأحمر السعودي نصائح توعوية للحجاج من أجل التعامل مع حالات انخفاض سكر الدم، أثناء تأدية المناسك.

ونصحت الهيئة برفع سكر الدم عن طريق شرب عصير محلى أو تناول ملعقتي عسل حال شعر الحاج بأعراض انخفاض السكر، أو إذا كانت نتيجة تحليل السكر منخفضة.

وشددت على ضرورة تناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات للمحافظة على مستوى السكر، مشيرة إلى أنه في حال شعر الحاج باستمرار هذه الأعراض بعد تناوله لهذه الوجبة فعليه تناول ملعقتَيْ عسل أو عصير محلى وقياس مستوى سكر الدم بعد مرور 15 دقيقة.

وأضافت أنه في حال كانت لا تزال نتيجة فحص السكر منخفضة، ولم يستجب المريض وأوشك على فقدان الوعي، فعليه الإسراع بحقن جرعة الجلوكاجون إذا كان متوفرًا في مكان هبوط سكر الدم.

ولفتت إلى ضرورة نقل المريض للمستشفى بأسرع وقت، حال عدم توافر إبرة الجلوكاجون ولم يستعد المريض وعيه خلال 15 إلى 20 دقيقة.