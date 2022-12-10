الهلال الأحمر يسعف ٣٨٣٢ حالة في عسير

المناطق_عسير

باشرت الفرق الاسعافية بفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير خلال شهر نوفمبر ٣٨٣٢ حالة.

كانت اعلى ثلاث حالات تم مباشرتها بالمنطقة هي ٩٣٧ شخص مريض و ٦٨٠ حالة تصادم مروري و ٥٦٤ حالة مشاكل تنفس.

على صعيد المبادرات التطوعية نفذ فرع عسير ٧٠ مبادرة تطوعية، شارك فيها ٤٢٦٤ متطوِّع ومتطوعة بإجمالي عدد ساعات تطوعية ٦٠٥٠ ساعة استفاد منها ١٩٦٥ شخص.

أما فيما يخص المحاضرات والبرامج التدريبية فقد تم تقديم ١٤ دورة خلال شهر نوفمبر استفاد منها ١٤٥٤ شخص ، بالإضافة إلى ٥ مبادرات توعوية استفاد منها ١٤٣٧ شخص .

وتوضِّح هيئة الهلال الأحمر بفرع عسير على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند تواجد حالة طارئة بالإتصال على ٩٩٧ أو استخدام تطبيق ( أسعفني) حيث سيوفر ذلك الجهد والوقت ويساهم في نقل وتقديم الخدمة الإسعافية بالشكل المطلوب والكامل مع الدقة العالية بتحديد الموقع.