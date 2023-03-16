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الهلال الأحمر يعلن جاهزية الفرق الإسعافية المشاركة في تنظيم سباق الفورمولا1

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس 2023 - 10:32 مساءً

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أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعداداته وجاهزيته لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، لعام 2023م على حلبة كورنيش جدة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن الهيئة خصصت لهذا الحدث العالمي 10 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها، والمزودة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة للعمليات والتحكم لإدارة الحالات الإسعافية لتغطية كافة المواقع المخصصة للسباق وأماكن تواجد الجماهير.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتكامل مع كافة القطاعات المنظمة والمشاركة في مثل هذه الأحداث الرياضية والمناسبات الوطنية، بهدف إنجاحها، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس 2023 - 10:32 مساءً
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