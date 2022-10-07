«الهلال الأحمر» يناقش استعدادات موسم الحج القادم

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اختُتمت بجدة ورشة أعمال “ملتقى الحج”، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى ورؤساء اللجان والفرق المشارك في موسم الحج.

وبدأت أعمالها في اليوم الاول بكلمة افتتاحية لنائب رئيس الهيئة الدكتور فهد الحجاج استعرض خلالها أهم التحديات التي تواجه الهيئة والطرق المبتكرة لحلها، كما قدم مدير الادارة العامة للحج والعمرة الدكتور مصطفى بلجون عرضاً عن مركز طواريء مكة والتحديات التي واجهتها الهيئة في موسم حج ١٤٤٣هـ والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها.

استعدادات موسم الحج القادم

كما ناقش الاجتماع على مدار ثلاث أيام أبرز التحديات في موسم الحج الماضي، ودراسه الحلول ومناقشة تحسين بيئة العمل الأفضل للمشاركين، فيما تضمنت المناقشة عرض عن أعمال مركز الطواري بالمدينة المنورة، وكذلك مناقشة آلية اختيار سيارات الإسعاف وصيانتها وآلية نقل وتحريك المركبات لدعم موسم الحج.

هذا بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج في الموسم القادم ١٤٤٤هـ وآلية اختيار المشاركين من القوى العاملة والاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطرح حلول مبتكرة تخص التقنية والأنظمة الإلكتروينة بالهيئة.

واختتمت الورشة في يومها الثالث باستعراض التوصيات، ثم أغلقت بكلمة رئيس الهيئة شكر فيها الحضور على حرصهم وإسهامهم في أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة، متطلعين إلى أن تكون الخدمة الإسعافية في تطور مستمر وتواكب الدعم الذي تتلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.