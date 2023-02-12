الهلال ثاني العالم بوصافته بطل كأس العالم للأندية 2022 ريال مدريد المتوَّج باللقب

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نال فريق الهلال السعودي المركز الثاني بكأس العالم للأندية 2022، بعد خسارته من ريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية للبطولة التي لعبت في ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب بنتيجة 5 – 3.

وبدأ البرازيلي جونيور فنسيوس أهداف المباراة لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 13، وأضاف زميله فيدريكو فالفيردي ثاني أهداف الفريق الإسباني في الدقيقة 18، قبل أن يقلِّص الهلال النتيجة بهدفٍ أول عن طريق اللاعب موسى ماريقا عند الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وواصل ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني بهدفٍ ثالث عن طريق قائده الفرنسي كريم بن زيما في الدقيقة 54، ثم عاد فيدريكو فالفيردي بعد أربع دقائق (58) ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، إلا أن الهلال حاول مجاراة خصمه بتقليص الفارق في النتيجة بهدفٍ ثانٍ عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ليوسيانو فينتو في الدقيقة 63، ولكن الريال كان حريصاً على تأمين نتيجة المباراة لصالحه عندما زار البرازيلي فنيسيوس مرمى الهلال مرة أخرى بهدفٍ خامس لفريقه الإسباني عند الدقيقة 69، لتمضي المباراة بهذه النتيجة حتى الدقيقة 78، التي شهدت آخر أهداف المباراة لصالح الهلال عندما استطاع ليوسيانو فيتو أن يسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه، وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة، التي توُّج ريال مدريد على إثرها بلقب كأس العالم للأندية 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، وذهبت الوصافة والميداليات الفضية للهلال السعودي، فيما تقلَّد لاعبي فلامينقو البرازيلي الميداليات البرونزية، وحصل لاعب الهلال ليوسيانو فيتو على جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة بجانب لاعبي ريال مدريد فيدريكو فالفيردي وجونيور فنيسيوس.