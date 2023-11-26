الهلال حديث العالم بعد انتصاره الساحق في دوري روشن

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سلطت العديد من المواقع والصحف العالمية الضوء على انتصار نادي الهلال الساحق على مضيفه الحزم بنتيجة (0-9)، أمسية السبت 25 نوفمبر، في إطار الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا على الحزم بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو ومحمد القحطاني، وفي الشوط الثاني أمطر “الزعيم” شباك منافسه بنصف دستة أهداف أحرزها البرازيلي مالكوم “3 أهداف هاتريك”، صالح الشهري، محمد البريك، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبفوزه التاريخي، أصبح الهلال صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ دوري المحترفين السعودي، الذي بدأ موسم 2008-09، مُحطمًا رقم نادي الاتحاد السابق، الذي تفوق بثمانية أهداف من دون مقابل على حساب نظيره القادسية، خلال موسم 2011-12.

الهلال لم يرحم الحزم

وعقب نهاية المباراة، انهالت الإشادات من الصحف العالمية على الهلال، وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الهلال دمر فريق القاع بتسعة أهداف واستمر في صدارة دوري روشن السعودي.. حسم الهلال المباراة في أول 45 دقيقة.. كانت هيمنة ساحقة من الزعيم”.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار: “الهلال لم يرفع قدمه عن دواسة السرعة ودمر منافسه بلا رحمة.. بهذا الفوز الساحق والمذل يعزز الهلال صدارته ويُخيف ملاحقيه.. سيكون من الصعب جدًا على أي أحد إيقاف هذا الفريق الذي يتألق بدون لاعبه المُصاب نيمار”.

وكتبت صحيفة “غلوبو” البرازيلية: “مالكوم يسجل هاتريك والهلال ينتصر 9-0 في الدوري السعودي.. الهلال بقيادة خورخي جيسوس يتفوق على الحزم خارج أرضه ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في صدارة المسابقة.. كان فوزًا مثيرًا للإعجاب”.

مذبحة كروية هلالية

ووصفت شبكة “espn” الرياضية انتصار الهلال بالنتيجة الكبيرة بأنه كان “مذبحة كروية” لمنافسه الحزم، فيما امتدحت صحيفة “abola” البرتغالية تألق البرتغالي روبن نيفيز، وصناعته لهدفين خلال المباراة.

وأشارت “آبولا” إلى أن الهلال سيواجه النصر خلال الجولة المقبلة بدوري روشن السعودي، وقالت: “قبل مواجهة الديربي، كان الرد قويًا من الهلال على فوز النصر بثلاثية على الأخدود، حيث سجل 9 أهداف دون رد في مرمى الحزم”.

من جانبها، أكدت صحيفة “sportske” الصربية أن الهلال كان رهيبًا أمام الحزم، وأوضحت أن الأهداف بدأت وانتهت بتوقيع صربي عن طريق ميتروفيتش وسافيتش، مُضيفة: “لقد كان الهلال عديم الرحمة اليوم”.

يُذكر أن الهلال بعد انتصاره الساحق عزز من صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد الحزم عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر والأخير.