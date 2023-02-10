الهلال.. سالم وكويلار وكاريلو يكتفون باللياقية

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اكتفى سالم الدوسري، البيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية، في وقت تنوعت فيه تدريبات زملائهم بين البدنية والفنية استعداداً للقاء ريال مدريد الإسباني، السبت، في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وأجرى الثلاثي سالم والدوسري وكويلار التمارين اللياقية في صالة الإعداد البدني، وفقاً للحساب الرسمي للنادي العاصمي في «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي، الخميس، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت الحصة التدريبية التي قادها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، قد بدأت بتمارين لياقية متنوعة، وبعدها فرض تدريبات الكرات العرضية والتسديدة واختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ويخوض الأزرق العاصمي نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.