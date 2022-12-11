الهلال سبب عدم تحقيق المنتخب السعودي للبطولات.. “تصريح ناري”

علق الإعلامي عبدالرحمن الفريح، على عدم تحقيق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أي بطولات منذ قرابة 28 عام، سواء على المستوى القاري أو العالمي.

وفشل المنتخب الوطني في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم، رغم المستوى المميز الذي ظهر عليه الأخضر خلال دور المجموعات وتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بالجولة الافتتاحية بكأس العالم.

وكتب الفريح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:، منذ أن سيطرة الأغلبية العظمى على المنتخب من النادي الأوحد، وهو غائب تمام عن تحقيق أي إنجازات ويتعرض لهزائم تاريخية، آخر إنجاز تحقق قبل 28 عاما”.

وتابع: جودة المشاركة تحتاج دقّه وعنايه وعدم مجاملة اي احد ويكون البقاء للافضل.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب الوطني بكأس العالم ضمت العديد من نجوم الهلال، التي لعبت مع الأخضر خلال الثلاث جولات وأبرزهم ” سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد العويس، ياسر الشهراني، محمد كنو، وغيرهم من اللاعبين.

بشرى سارة.. نجم الأخضر يعود للمشاركة مع الهلال