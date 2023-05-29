الهلال يؤسس شركة “فور الهلال التجارية”.. ويستحوذ على أصول “إس تيم”

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أتم مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس “شركة فور الهلال التجارية”، وتسجيل علامتها التجارية، والاستحواذ على أصول شركة اتحادات أبيان المحدودة”إس تيم” شاملة المتاجر والعلامات التجارية والمستودعات، إلى جانب نقل خدمات الموظفين؛ لتكون تحت مظلة “شركة فور الهلال التجارية”.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: مجالات الشركة تتمثل في منحها الحق في تصنيع منتجات النادي، وامتلاك حقوق بيع المنتجات، وتصنيع وتوريد وتشغيل المتاجر الأرضية والإلكترونية للنادي وتجارة الجملة والتجزئة.

أمّا أهدافها فتملك متاجر النادي الأرضية، والتوسع في تصنيع منتجات النادي، وتعزيز العوائد المالية من بيع المنتجات، وإطلاق علامات تجارية متعلقة بالمنتجات، ورفع مصادر دخل النادي وتنويعها.