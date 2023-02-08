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الهلال يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينغو البرازيلي

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 فبراير 2023 - 1:05 صباحًا

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تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري، بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب طنجة الكبير.

سجل للهلال الهدفين الأول والثاني اللاعب سالم الدوسري عند الدقائق 4 و9+45 من المباراة، وعند الدقيقة 70 أضاف اللاعب لويسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال، فيما سجل لفلامينغو اللاعب بيدرو عند الدقائق 20 و1+90.

وينتظر الهلال الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، لمواجهته في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 8 فبراير 2023 - 1:05 صباحًا
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