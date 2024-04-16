الهلال يتحصن من «العين»

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يخوض ممثل الوطن فريق الهلال لقاء صعباً ومهماً، عندما يواجه مضيفه العين الإماراتي الساعة 7:00 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد محمد بن زايد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يدخل الهلال اللقاء بعد تتويجه بأيام قليلة بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، ويطمح الزعيم الهلالي في لقاء الليلة لمواصلة سلسلة انتصاراته والعودة بالفوز لتسهيل مهمة الإياب التي ستقام الأسبوع القادم في المملكة أرينا وفقا لـ “عكاظ”.

ويعتمد المدرب جورجي خيسوس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود صالح الشهري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي ميشايل ديلجادو ومالكوم وسالم الدوسري.

فيما يخوض العين الإماراتي اللقاء بعد تجاوزه فريق النصر السعودي بركلات الترجيح، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع الفوز وتعزيز آماله بالوصول للنهائي القاري بعد طول غياب. ويعتمد مدربه هيرنان كريسبو على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، ويملك الفريق الإماراتي قوة هجومية بقيادة المهاجم كودجو لابا، وخلفه الثنائي سفيان رحيمي وكاكو.