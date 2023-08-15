الهلال يتعاقد مع نيمار.. رسميا

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تعاقدت إدارة نادي الهلال مع البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، وفقا لما كشف عنه النادي، الثلاثاء.

وكتب النادي العاصمي باللغة البرتغالية عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع.. نيمار جونيور».

ونيمار البالغ من العمر 31 عامًا، أصبح خامس صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز، كما بات ثالثة صفقة كبرى، تنضمُّ إلى دوري روشن السعودي بعد نجاح نادي النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، أسطورة الكرة البرتغالية، يناير الماضي، والاتحاد الذي ضم الفرنسي كريم بنزيما في يونيو، بحسب الرياضية.

وبدأ نيمار مسيرته الاحترافية من سانتوس البرازيلي، وحقق معه لقب كوبا ليبرتادوريس، ومنها التحق بصفوف برشلونة الإسباني في صيف 2013، وقاده إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2015، إضافة إلى الدوري الإسباني مرتين، وبطولة كأس ملك إسبانيا 3 مرات، كما فاز مع الفريق الكتالوني بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية.

وفي صيف 2017، رحل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صفقة أصبح على إثرها اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع النادي الفرنسي فاز بالبطولة المحلية 5 مرات، إضافة إلى كأس فرنسا 3 مرات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك نيمار في 124 مباراة، وسجل 77 هدفاً، كما قاد بلاده إلى التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية «ريو دي جانيرو 2016» للمرة الأولى في تاريخ السامبا.