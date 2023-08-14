الهلال يتغلب على أبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

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تغلب فريق الهلال على مستضيفه أبها 3 – 1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

سجل للهلال اللاعب مالكوم عند الدقائق 31 و55 و77، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 33.

وبهذا الفوز يحصد الهلال أول ثلاث نقاط خلال مشواره في الدوري، فيما بقي أبها بدون نقاط.

ويخوض الفريقان منافسات الجولة الثانية من الدوري السبت المقبل، حيث يستضيف الهلال نظيره الفيحاء، ويلتقي أبها مع ضيفه الرائد.