الهلال يتغلب على الاتفاق بهدفين دون رد

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واصل فريق الهلال نتائجه الجيدة بعد تغلبه اليوم على ضيفه الاتفاق بهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض, وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي “دوري روشن “.

وأحرز الهلال أول أهدافه في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي مالكوم من تسديدة يمينية سكنت الشباك الاتفاقية, ليعزز زميله سالم الدوسري النتيجة بهدف ثان جاء بعد تسديدة جميلة في الدقيقة 41.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده النقطي إلى 10 نقاط قفزت به إلى المركز الثاني مؤقتًا, فيما توقفت سلسلة النتائج الإيجابية للاتفاق عند النقطة السابعة في المركز الخامس.

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