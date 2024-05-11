الهلال يحسم لقب دوري روشن بفوز عريض على الحزم

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حسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.

وضمن الهلال التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، وقبل 3 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.

جاءت أهداف الهلال بواسطة كل من الكسندر ميتروفيتش ” هدفين”، وسيرجي سافيتش وأحمد الجويد هدف عكسي في الدقائق 15 و 39 و 43 و 51، بينما سجل للحزم فايز سليماني في الدقية 34.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 89 معلنًا تتويجه بلقب روشن بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة بينه وبينه النصر صاحب المركز الثاني، واستمر الحزم متذبلاً جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة مقتربًا من الهبوط.