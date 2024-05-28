الهلال يحقق لقب الدوري بدون خسارة.. والطائي وأبها يرافقان الحزم إلى دوري الدرجة الأولى

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اختتمت أمس الاثنين منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023- 2024” بإقامة مباريات الجولة 34 التي شهدت فوز الهلال “بطل المسابقة” على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف لينهي الدوري بدون خسارة, في حين رافق فريقا أبها والطائي فريق الحزم إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكان الهلال أول فرق الدوري التي تحسم اللقب دون خسارة مرتان في تاريخ المسابقة, إذ سبق له أن فعل ذلك في دوري 2010- 2011, ليكرره هذا الموسم متفوقًا على فريقا الاتفاق الذي فعل مرة واحدة في تاريخه بنسخة 1982- 1983 من الدوري, ومثله الشباب في موسم 2011- 2012.

من جهته تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 35 هدفاً من كسر الرقم التاريخي لهداف مسابقة الدوري المسجل باسم مهاجم فريق الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله في موسم 2018 – 2019 بقميص فريقه السابق النصر، وزاد رونالدو بأن قاد فريقه النصر -وصيف الدوري- للفوز على ضيفه الاتحاد 2-4، ماتسبب في حرمان الضيوف من حجز مقعد في البطولة القارية (دوري أبطال آسيا 2), الأمر الذي مهد الطريق للتعاون الذي استطاع بدوره أن يظفر بالمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري, المؤهل لهذه البطولة الآسيوية, وذلك إثر فوزه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف.

وفي جدة تغلب فريق الأهلي على ضيفه الفيحاء بهدف وحيد، ضامناً بذلك المركز الثالث الذي منحه فرصة المشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وشهدت آخر جولات المسابقة فشل فريقا أبها والطائي في التمسك بفرصة البقاء في دوري الأضواء لموسم آخر, ليرافقا الحزم الذي أصر على أن يكون ضيفه أبها إلى جانبه الموسم المقبل للتنافس في دوري الدرجة الأولى, عندما تغلب عليه بهدفين لهدف حارماً إياه ثلاث نقاط غالية كان بإمكانها أن تكون طوق نجاةً من الهبوط, وبسيناريو آخر مثير أستطاع الأخدود الظفر بالنقاط الثمينة التي كفلت له البقاء بعد أن اقتنصها من مضيفه الطائي الذي دخل اللقاء بدعمٍ جماهيري كبير وآمالٍ عريضة بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الصمود لموسم آخر, إلا أن الأخدود بدا أكثر تركيزاً وعزماً على التمسك بشدة بهذه الفرصة, حيث كان الأكثر جدية لتحقيق الفوز وهو ماحدث بعد تمكنه من حسم المواجهة بهدفين نظيفين كانا الأغلى له هذا الموسم, لاسيما وقد ابقته في دوري المحترفين وعصفت بأحلام الطائي وأمال جماهيره التي عاشت حزن هبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى.

وفي بقية مواجهات مساء البارحة دخلت فرق ( الاتفاق – الفتح – الشباب – الفيحاء – ضمك – الخليج – الرائد – الوحدة ) مواجهات الجولة الختامية باطمئنان ودون طموحات إذ لم تؤثر النتائج في أوضعاهم من حيث خطر الهبوط أو المنافسة على الأسبقية بلقب أو مشاركات خارجية في الموسم المقبل, وبقي من هذه الفرق فريق الرياض الذي عانت جماهيره الأمرين بين يائس من البقاء في دوري الأضواء لموسم ثانٍ وبين متشبث بآمال مواصلة اللعب في دوري المحترفين مجدداً, وهو ما آلت إليه الأمور حيث أفلت من مأزق عاشته الفرق المهدده بالهبوط بعد فوزه الثمين على الخليج بهدفين مقابل هدف ضمنت له حق الأستمرار في المنافسة بدوري روشن لموسم 2025 – 2024.